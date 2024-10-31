冷酷使用甲醇害妻致死＝日本製藥大廠員工遭判16年徒刑

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製藥大廠「第一三共」前員工吉田佳右（42歲）因涉嫌於2022年，在東京大田區用甲醇毒殺妻子而被控謀殺罪，該案於東京地方法院進行審訊。主審法官坂田威一郎以「與其他謀殺方式相比，其難以偵破，計劃嚴密，手段殘忍」為由，判處他16年有期徒刑（具體求刑18年）。

審判長坂田指出，吉田在工作中每天都會接觸甲醇，而且「很容易獲得」。至於殺人動機，坂田表示，由於夫妻倆的關係已經惡化到要分居的地步，「他出於對妻子的強烈不滿而殺死妻子，這並不奇怪」。

有關其妻子生前曾經喝過的燒酒包裝盒上殘留著白色渾濁污漬，檢察官承認檢方在繁殖實驗重現上的可信程度，並判定「其污漬很可能是由甲醇造成的」。駁斥了辯方提出，可以在家中使用廚房漂白劑使顏色變白的論點。

坂田還指出，儘管其妻子在去世前，一直表現出不尋常的症狀，包括嘔吐和反覆從床上摔下來等，吉田都沒有叫救護車，行為怪異。阪田稱「被告則稱『我以為她宿醉了』的說法並不可靠。如果被告意圖導致被害人攝入甲醇，那麼這一行為就可以得到合理解釋」。



被告吉田佳右因涉嫌殺人被捕，被警視廳池上署收押＝2022年9月、東京都大田區

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