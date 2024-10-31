迪士尼母公司公布9月中旬遊樂園銷售額創歷史新高

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經營東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋（均位於千葉縣浦安市）的Oriental Land Company公司，30日公佈2024年9月中期合併財務業績，銷售額增長4.5%至2972億日圓。由於門票導入可變價格系統，每位顧客的平均消費價格有所增加。飯店業務也隨之成長。同時，由於酷熱因素，遊樂園的夏季遊客數量陷入跌落。

入園人數來到1219萬人次，下降2.4%。這也是對去年園區開園40週年強勁表現的回應。迪士尼海洋新區「夢幻泉鄉」的開幕雖然產生效果，但並沒有帶動整體銷售。主題樂園的人均銷售額成長了4.4%，達到1萬7303日元，創歷史新高。飯店業務方面，由於新地區的開業，銷售額大幅增長17.4%。

標榜公司主要營業務利潤的營業利潤，則下降18%至631億日圓，淨利下降16.5%至455億日圓。這與開闢新區域相關的人員成本和雜項費用增加等有關，導致利潤下降。



「夢幻泉鄉」是東京迪士尼海洋以「冰雪奇緣」為主題的新區域＝6月6日、千葉縣浦安市

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