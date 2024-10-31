北韓高角度發射洲際彈道飛彈＝飛行時間最長86分鐘，疑針對美國總統大選

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓於31日上午7時10分左右（日本同一時間）從平壤地區向日本海發射了一枚彈道飛彈。據了解，該洲際彈道飛彈（ICBM）是以高角度高拋彈道發射的，飛行距離約為1000公里。根據日本防衛省稱，飛行時間約86分鐘，最高高度超過7000公里，均創過去新高。

據了解，這枚飛彈於上午8點37分左右，落入日本海專屬經濟區（EEZ）之外，位於北海道奧尻島以西約200公里處。2023年7月發射的洲際彈道飛彈迄今最長飛行時間為74分鐘。

根據朝鮮中央通信社報道，北韓國防部發言人宣布在31日上午發射洲際彈道飛彈。出席啟動儀式的北韓勞動黨總書記金正恩強調，考慮到美國和其他國家，「我們永遠不會改變我國加強核武力量的政策」。

日本內閣官房長官林芳正在記者會上譴責此舉，稱「這威脅到我國、區域和國際社會的和平與安全，是完全不可接受的」。政府透過外交管道向北韓提出抗議。尚未確認有船舶或飛機受損。

美國國家安全委員會（NSC）發言人薩貝特在一份聲明中，強烈譴責洲際彈道飛彈的發射，稱其違反聯合國安理會決議。它補充說：「這可能會加劇緊張局勢，並破壞該地區的穩定」。薩貝特強調，將「採取一切必要措施」確保美國本土以及日韓的安全。



一名男子31日在首爾車站觀看北韓飛彈發射的新聞（AFP時事）

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