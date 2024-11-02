北韓宣布發射新型「火星19」＝疑為固體燃料型，意欲對抗美韓

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【首爾時事】北韓朝鮮中央新聞社於1日報導稱，飛彈總局於10月31日成功進行新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星19」的首次試射。該飛彈似乎是固體燃料型，北韓將其定位為洲際彈道飛彈的「最終完整版本」，並將與現有的「火星18」一起運作。

目睹試射的北韓勞動黨總書記金正恩表示，「我們要向世界表明，我們的霸權地位是不可逆轉的」，並表示「非常滿意」。

金正恩聲稱，這次發射是「適當的軍事活動，是在向敵人展示我們的意願，敵人故意使該地區局勢升級並威脅到共和國（北韓）的安全」。該發言是針對美韓加強安全領域合作的明確表態。

根據朝鮮中央新聞社報導，飛彈在約86分鐘內飛行約1000公里，最高高度達到7687.5公里。它以大角度高拋物線彈道發射，但如果以正常角度發射，預計飛行距離將超過1萬5000公里，覆蓋整個美國大陸。該通訊社自誇「打破了戰略導彈能力的記錄」。

該通訊社發布的照片​​顯示，飛彈在上升的同時噴射出一道火焰裙，這是固體燃料飛彈的特徵。與需要時間注入燃料的液體類型相比，固體燃料類型可以快速「奇襲發射」。北韓在2021年黨代表大會確定的《國防發展五年計畫》中，設定發展固體燃料洲際彈道飛彈的目標。

與2023年發射3次的固體燃料「火星18」相比，「火星19」的彈頭更圓。韓國政府下屬智庫國家統一研究所的高級研究成員洪珉在分析中表示，「北韓或許正在考慮多彈頭（攜帶多個彈頭）」。並認為「火星19」的追加發射試驗之後仍有可能以「發射訓練」的形式持續進行。



北韓10月31日試射新型洲際彈道飛彈「火星19」（朝鮮通信・時事）



10月31日，北韓勞動黨總書記金正恩（前）視察北韓新型洲際彈道飛彈「火星19」試射（朝鮮通信・時事）

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