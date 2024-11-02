野村證券前員工因涉嫌在客戶家中縱火並企強盜殺人遭逮捕

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廣島縣警方於11月1日，以搶劫未遂和謀殺、對一棟住宅縱火等罪名，向無職人士梶原優星（29歲）提出逮捕。原因是梶原涉嫌在拜訪一對80多歲的已婚夫婦的家中時，刻意向他們下藥，並放火焚燒房屋，併企圖盜竊物品。這對老夫婦注意到起火後逃到安全地帶。根據倒，梶原否認罪行，並說「我是偷了錢，但無意殺死他們，也沒有放火」。

根據野村控股（HD）稱，嫌犯是該公​​司子公司野村證券的前僱員，目前已被解僱。HD執行長北村巧，1日在財務會議上道歉，表示「極度遺憾」。

嫌犯被指控於7月28日的下午5點30分至7點45分期間，在廣島市西區的一棟兩層房屋內強迫一名男子（86歲）和他的妻子（84歲）服用具有安眠作用的藥物。梶原並涉嫌盜竊約2600萬日圓現金和一個波士頓包。

根據縣警局稱，嫌犯梶原當時住在廣島市，事發前曾來到這對夫婦家訪問。那天，據了解他將開給自己的藥物，混入這對夫婦的食物中。



廣島縣警本部＝廣島市中區

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