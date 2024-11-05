JAXA宣布成功發射H3的4號機＝將防衛通訊衛星送入計畫軌道

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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，在11月4日下午3點48分，成功發射搭載自衛隊用於種子島太空中心作業的防衛省X波段通訊衛星「Kirameki 3」的H3火箭4號機。大約30分鐘後，Kirameki 3號進入預定軌道內，正式發射成功。

這同時標誌著自2號機以來已經連續第三次發射成功，JAXA的H3項目經理有田誠，在發射後的記者會上表示：「隨著連續的成功，我們已經達到穩定運行的階段。這是一個非常好的結果」。

出席會議的防衛省統合幕僚監部之指揮通信系統部長加藤康博表示：「我們意識到可以為日本的安全保障及提高自衛隊的作戰能力上做出貢獻」。

「Kirameki 3」是一顆環繞地球的靜止衛星，軌道高度為3萬6000公里。這將是首次在H3上發射靜止衛星。 X波段通訊受天氣條件影響較小，在高速、大容量通訊方面具有優越性。影像和視訊都可以順利傳輸，在發生緊急情況或災難時，船舶和部署在大範圍區域的部隊之間可以快速共享資訊。到目前為止，1號機和2號機都已經順利發射，這3個機種將覆蓋從太平洋到印度洋等日本自衛隊活動之廣泛區域。



搭載國防通訊衛星的「H3 4號機」火箭發射升空＝4日下午、鹿兒島縣・種子島太空中心

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