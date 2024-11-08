東京地下鐵淨利成長26.6%＝上市後首次公布財務表現

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東京地下鐵於7日公佈的2024年9月中期合併財務表現，其中淨利為306.99億日圓，較去年同期成長26.6%。主要貢獻因素包括疫情後經濟活動復甦，導致客運收入增加。

這是自10月23日在東京證券交易所主要市場上市以來該公司首次公佈財務業績。相當於營業額的收入成長5.5%，達到2023億日圓，營業收入成長23.9%，增加到500.6億日圓。

客運收入已恢復至2019財政年度疫情爆發前的90%以上。營業額的成長也歸因於日本上班族從遠距辦公回到辦公室後持續強勁需求。讓房地產、流通和廣告業務也表現良好。

截至2025年3月的財政年度合併營業收入，預計將年增4.7%來到4075億日圓，淨利預計將成長13.1%來至523億日圓。

在記者會上，社長山村明義強調，財務表現「在某種程度上有所反應」。公司已經開始進行延長有樂町線（豐洲和住吉之間）和南北線（品川和白金高輪之間）的工程，目標是在2030年代中期開通。山村社長說「隨著鐵路需求的增加，我們希望主要利用房地產領域的協同效應帶動」。



東京地下鐵社長山村明義在記者會上公佈財務業績＝7日、東京都千代田區

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