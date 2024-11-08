日產汽車全球裁員9000人＝北美市場業績低迷導致惡化，產量下滑

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日產汽車公司於7日宣布，將削減全球產能20%，並裁員9000人。該公司還宣布計劃將其持有的三菱汽車約34%的股份中，最多達10%將出售給該公司。由於北美和中國這兩個主戰場的銷售業績低迷，導致每況愈下，該公司正迫切試圖透過結構性改革來重建獲利能力。

日產沒有針對北美需求迅速增長的混合動力汽車（HV）推出相應產品陣容，並且其主要車型的銷量持續疲軟。在一次線上記者會上，內田誠社長承認業績不佳的責任，他並說：「我不知道HV會擴張到這種程度」，並宣布從本月開始，他本人將退還50%的薪酬。未來，該公司將加速在美國和中國市場推出插電式混合動力車（PHV）和電動車（EV）。

關於削減人員和產能的時間和地區，內田社長表示，「（目前）我不能說」，但他補充說，「有多種方法」。有關該公司正在考慮與本田和三菱汽車的合作，內田指出「進展不錯，我們的方針保持不變」。他並解釋說，公司目標是透過合作來提高產品吸引力。



日產汽車社長內田誠於線上記者會上發言＝7日下午

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