川普勝選後日本企業關注其影響＝氣候變遷對策及進口車高關稅

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【紐約時事】繼前總統唐納·川普在美國總統大選中再度勝選後，在美經營的日本企業正在密切關注其影響。除了為購買電動車（EV）和發展脫碳相關設施提供大量財政支持外，重點還在於川普將如何處理從墨西哥和其他國家進口的汽車的關稅。

拜登政府頒布《通貨膨脹控制法》後，撥款3910億美元（約60兆日圓），為歷史最高金額，用於應對氣候變遷。然而預計實際需要的金額將明顯高於預期，川普可能會審查支出，以確保財政資源，因為川普尋求延長自己過去任內的減稅政策，預計該政策將於明年到期後延後。

《通貨膨脹控制法案》可能進行的首批修改之一，是為電動車購買者提供高達7500美元的稅收抵免。日本汽車製造商計劃未來提高在美國的電動車產量，但「如果稅收抵免消失，將會受到損害」（相關人士透露）。然而，豐田和本田的混合動力汽車（HV）銷量強勁，因此還有根據需求趨勢，來進行調整空間。

另一方面，人們強烈認為，川普政府將繼續支持CCS（從空氣中回收二氧化碳（CO2）並將其埋在地下）和清潔氫氣生產等項目。日本商社等企業也在積極投資該項目，一位相關人士稱：「由於該項目主要在德州南部等共和黨支持基地進行，因此他們很可能無法接觸該項目」。

關稅上漲的風險也著實令人擔憂。特別是，川普呼籲對墨西哥進口車徵收超過200%的關稅。如果這成為現實，汽車製造商在墨西哥工廠生產汽車，然後進口的商業模式將變得無法立足。然而，有些人對高關稅的實施持懷疑態度，因為這些人預計美國製造商將受到最不利的影響。



美國下任總統川普（AFP時事）

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