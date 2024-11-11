羅德隊接受佐佐木朗希轉會到美國職棒大聯盟＝競標或有爭奪戰

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日本職棒隊羅德海洋隊於9日宣布，將允許投手佐佐木朗希（23歲）透過競標制度轉隊至美國職棒大聯盟，並開始正式辦理手續。佐佐木在2023年世界棒球經典賽（WBC）中發揮出色，評價很高，預計許多美國球隊都會對交易他表現出興趣。

佐佐木朗希今年1月份宣布了自己對未來挑戰美國棒球界的想法，他透過羅德表示：「我很感謝球隊允許我這樣做。人生一次的棒球人生我不想後悔，我想成為世界上最好的球員，我會好好加油」。

羅德如何決定則是引起外界關注，因為尚未獲得海外自由球員權的佐佐木，需要使用開放競標制度才能轉會到大聯盟。23歲的佐佐木目前受限只能簽小聯盟合約，金額也受到大聯盟勞資協議的限制。對於允許佐佐木這樣做，球隊本部長松本尚樹表示：「他說他從一開始就想在年輕的時候一決勝負。今年正逢他加入羅德五年，因此球團做出綜合性的判斷」。



羅德隊的佐佐木奮力投球＝8月22日、Zozo海洋球場



佐佐木朗希

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