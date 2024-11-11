第二次石破內閣將於11日晚就職＝召開特別國會、首相以記者會說明

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眾議院選舉結束後，第215屆特別國會於11日正式召開。首相石破茂（自民黨總裁）在眾議院兩院首相提名選舉中，預計當選為第103任首相，第二屆石破內閣將於今晚就職。首相將召開記者會，解釋作為少數執政黨該如何與在野黨合作執政的政策，目標是在年底前製定2024年度補充預算法案。

首相在官邸對記者強調，「我們必須謙虛、莊嚴地接受選舉結果。真誠地對各方」。日本立憲民主黨代表野田佳彥，在黨內會議上表達自己的熱情，他在獲得眾議院預算委員長職位後表示：「我想創建一個通過公開辯論來決定事務的新國會」。

石破第一次內閣在上午的特別內閣會議上集體辭職。在眾議院全體會議的首相提名選舉中，第一輪無人獲得過半席位，預計最後將由首相與野田間發生第二輪選舉。在野黨對此反應不一，因此石破首相當選幾乎是板上釘釘之事。

首相預計立即開始組閣，任命鈴木馨祐為法務大臣，江藤拓為農林水產大臣，公明黨中野洋昌為國土交通大臣。其他大臣也將被重新任命。



日本首相石破茂（中）等出席內閣臨時會議＝11日上午、首相官邸



當選參議院本會議議長的自民黨關口正一（右）主持議事＝11日上午、國會内

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