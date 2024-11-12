NOJIMA收購「VAIO」品牌＝擴大企業個人電腦銷售

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主要消費電子零售商NOJIMA公司11日宣布，將以約112億日圓收購個人電腦製造商VAIO（長野縣安曇野市）。該公司將從企業振興基金日本產業夥伴（JIP）收購約93%的已發行股份。計劃於2025年1月6日成為其子公司。NOJIMA將利用其銷售網絡，包括手機銷售代理業務，擴大企業客戶的個人電腦銷售。

VAIO最初是索尼（現為索尼集團）的旗下個人電腦品牌。設計時尚的產品受到歡迎，但由於海外客戶的增加和智慧型手機的普及，利潤惡化，該公司於2014年出售給JIP。

未來公司名稱、品牌、經營管理政策等不會發生變化，連管理團隊維持不變。機種不會在NOJIMA獨家銷售。索尼集團將繼續持有VAIO4.7%的股份。

VAIO聚焦企業客戶的策略上取得成功，績效呈現復甦趨勢。除了行動代理業務外，NOJIMA還涉足網路業務和金融業務，兩家公司旨在利用彼此的客戶群來創造協同效應。



NOJIMA的招牌

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