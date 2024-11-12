第二次石破內閣正式就職＝首相稱「自民黨將重生」

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10月眾議院選舉後，第215屆臨時國會於11月11日召開，石破茂首相（自民黨總裁）被眾議院兩院提名為第103任首相。當天晚上，在皇居舉行首相任命儀式和內閣認證儀式後，第二次石破內閣正式就職。在首相大臣官邸舉行的記者會上，石破首相表示，有鑑於自民黨在眾議院慘敗，現在是該黨作為應有的國民政黨而浴火重生的時刻了。

由於該黨在眾議​​院屬於少數執政黨，第二次石破內閣在政策和與國會應對等方面，都必須關注在野黨的主張。展望明年夏天的參議院選舉，朝野之間的國會攻防很可能會加劇。

在記者會上，首相強調，「我們將回歸政治屬於國民的基本理念，致力於政治改革和政黨改革」。他並說：「我們將獲得盡可能獲得各方理解，並以禮貌和謙遜的姿態處理此事」。

眾議院本會議的首相選舉中，第一輪沒有候選人獲得過半數，石破茂與立憲民主黨代表野田佳彥進行30年來的首度第二輪決選。決選結果為石破221票、野田160票、無效票84票，石破再次被提名為首相。

特別國會將持續4天，直至14日。政府和執政黨計劃於11月末至12月初召開臨時國會，目標是在年底前制定2024財政年度補充預算，以全面支持的經濟對策。

首相任命眾議院議員鈴木馨祐（47歲）和前農林水產大臣江藤拓（64歲）接替落選的前法務大臣牧原秀樹、以及前農林水產大臣小里泰弘。並任命公明黨眾議院議員、46歲的中野洋昌接替前國土交通大臣、就任新代表的齊藤鐵夫。其他閣僚則是再度任命。

11日眾議院本會議上，選出自民黨額賀福志郎（80歲）為議長、立憲民主黨玄葉光一郎（60歲）為副議長，參議院選舉由自民黨関口昌一（71）任議長。



第103任首相石破茂（中央）出席眾議院本會議＝11日下午、國會内



日本首相石破茂（前排中）在皇居舉行首相就任儀式及閣僚認證儀式後與內閣成員合影＝11日下午、皇居

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