執政黨提經濟振興草案＝低收入福利、有孩子家庭的額外補助與半導體支援金

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政府於11月12日，向自民黨與其他黨派提交預計月底前將制定的綜合經濟方案草案。該計劃的主要支柱是：向低收入家庭提供補貼，為有孩子的家庭增加額外福利，作為應對物價上漲的對策，並在多年內投資超過10兆日圓支持人工智慧（AI）和半導體技術發展。該計畫還包括支持地方政府應對物價上漲，但目前時間點不含繼續補貼電費和瓦斯費。未來政府會包括措施的規模在內，持續做出調整。

在當天的黨內會議上，自民黨政策研究委員長小野寺五典強調，「最重要的是提高各世代人的工資和收入，支援成長產業和應對高物價也是很重要」。政府希望內閣會議在22日批准經濟措施，但時程有可能延後。

該草案規定，低收入者的補助對象為住民稅非課稅家庭，並依子女數增加補助金額，但沒有具體說明具體金額。此外，地方政府提供的學校午餐費用支援等，將透過「終點支援地方交付金」項目來給予支持。



首相官邸＝東京都千代田區

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