SEVEN & i 收購案由創業家提出新收購案＝透過MBO方式不上場，藉此與加拿大資金競爭

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Seven&iHoldings公司於13日宣布，正在考慮透過管理層收購（MBO）該公司。該公司並收到創業家的副社長伊藤順朗的收購案。包括銀行貸款在內的收購資金總額，預計約為9兆日圓。該公司已收到加拿大便利商店巨頭「Alimentation Couche-Tard」公司的收購要約，作為競爭對策，其計劃是透過MBO來實現私有化。

MBO是由副社長伊藤和創業家的資產管理公司伊藤興業（東京）所提出。伊藤興業公司是主要股東，持有Seven&i約8%的股份。根據相關人士透露，正在考慮從三大銀行、及伊藤忠商事株式會社和投資基金等籌集收購資金之計畫。

Seven&i目前正在一個僅由獨立外部董事所組成的特別委員會來審議該提案，伊藤副社長已被排除在與收購相關的所有公司內部審議之外。

Alimentacion所提供的報價金額約為7兆日圓，MBO金額預計將超過此金額。如果該案實現，這將是日本公司有史以來最大的管理層收購，大大超過大正製藥控股公司的7100億日圓收購。



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