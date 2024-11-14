美國輝達將與軟銀合作普及人工智慧＝供應次世代半導體

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美國半導體巨擘輝達執行長黃仁勳，13日在東京發表演講，宣布有意與電信巨頭軟銀等日本企業廣泛合作，希望能普及生成式AI（人工智慧）發展。黃仁勳說「我希望我們能夠共同致力於人工智慧創新」。

軟銀目前正在整備一台超級電腦來開發生成式人工智慧。黃仁勳宣布輝達NVIDIA將提供該電腦正在開發的次世代半導體。

輝達還將與軟銀就目前正在開發的新通訊系統「AITRAS」合作。這是一項透過在手機基地台中，安裝AI來提高通訊穩定性的技術，目標是在2026年後投入實際應用。該系統還有望有效減少自動駕駛和機器人領域上的通訊延遲。

黃仁勳在演講中指出，日本擁有眾多高技術實力雄厚的工業機械製造商，並強調「沒有哪個國家比日本更適合引領機器人人工智慧革命」。講座結束後，他與軟銀集團董事長兼會長孫正義進行對談。孫正義表達對生成式人工智慧出現的期待，孫並說：「這是最令人興奮、最巨大的浪潮」。他並強調，各國從經濟安全角度出發，有必要興建自己的人工智慧資料中心。



軟銀集團董事長兼會長孫正義與美國半導體巨頭輝達執行長黃仁勳（左）對談＝13日上午、東京都港區

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