三笠宮百合子妃逝世＝101歲、皇室內最高齡

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日本皇室三笠宮百合子妃，因老衰於15日上午6點32分在聖路加國際醫院（東京都中央區）住院期間去世，享嵩壽101歲。她是明治時代以來最長壽的皇室成員。

百合子妃自3月3日起因輕度腦梗塞和吸入性肺炎，在同一家醫院住院。本月7日進行的檢查顯示，她的整個身體，包括心臟和腎臟等功能都惡化。由於病情惡化，她的孫女三笠宮家彬子女王9日上午從英國訪問後匆匆回國。從那時起，彬子女王和其他皇室成員以及其他親戚每天都會來探望她。

她於1923年6月4日出生，是高木正得子爵的次女。他的叔叔即是昭和天皇的侍従長入江相政。1941年從女子學習院本科畢業，同年10月，18歲的她與昭和天皇最小的弟弟三笠宮崇仁親王結婚，育有三子兩女。

1945年5月，太平洋戰爭期間，赤坂御用地（港區）的皇居在空襲中被徹底摧毀，她必須生活在防空洞裡。戰後，在支持同為古代東方歷史研究者的三笠宮親王的同時，也擔任恩賜財團母子愛育會（港區）總裁長達62年之久，同時一直擔任致力於傳播和傳承和服文化的民俗文化振興會（中央區）名譽總裁31年來，病並擔任日本紅十字會名譽副總裁。

1956年，夫婦倆首次訪問錫蘭（現斯里蘭卡），隨後歷訪歐洲、美洲、南美、土耳其等國家，致力於國際親善事業。

他的三子高圓宮親王於2002年去世，享年47歲，長子寛仁親王於2012年去世，次子桂宮親王於2014年去世，享壽66歲。2016年，丈夫三笠宮親王去世，享壽100歲，她之後擔任三笠宮家的當家。

1999年，她接受植入心臟節律器的手術，2007年再接受結腸癌手術。2020年被診斷出患有心臟衰竭。2022年一度感染了新型冠狀病毒，住院兩週左右。

2023年6月，在她的100歲生日之際，透過宮內廳發表一份書面聲明，表達了自己的感受稱：「我想今後繼續用我的日子為人們的幸福祈禱」。

今年元旦，她參加皇居宮殿的新年慶祝活動，並造訪仙洞御所，向上皇和上皇后致以新年問候。6月，她在住院期間慶祝101歲生日，年齡超越三笠宮親王，成為明治時代以來最長壽的皇室成員。

這是自三笠宮親王以來，8年來再次出現皇室成員過世。隨著百合子妃的過世，皇室成員人數降至16人。



三笠宮百合子妃



百合子妃在三笠宮親王接受心臟手術後出院時陪伴著他＝2012年8月、東京都中央區聖路加國際醫院



三笠宮的彬子女王離開聖路加國際醫院＝15日上午、東京都中央區



國會議事堂降半旗，對三笠宮百合子妃的過世表示哀悼＝15日上午、東京・永田町

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