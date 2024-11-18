石破首相首次會見習主席＝討論水產品恢復進口與戰略互惠關係

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【利馬時事】日本首相石破茂於15日下午（日本時間16日上午），在訪問的秘魯利馬與中國國家主席習近平首次會面，會談時間約35分鐘。

有關東京電力福島第一核電廠處理水的排放，雙方確認將執行9月討論時恢復進口日本水產品的協議。石破首相就中國深圳日本男孩被刺身亡事件發表講話，並呼籲確保日本國民的安全。習近平表示，「我們將依法處理這一事件」，並回應道「我們將確保包括日本人在內的所有外國人的安全」。

兩國領袖就促進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」，以及建立「建設性、穩定的關係」的政策達成協議。

會議開始時，首相表示：「我們在推動互利戰略關係、建設建設性穩定關係方面有著共同的大方向」。他並稱：「我希望與習主席建立一種能反覆進行坦誠對話的關係」。習近平表示「我們期待同日方共同努力，全面推動策略互利關係」。

會後，首相對記者表示，「我們將在包括領袖之間在內，各個層面上頻繁溝通和訪問，以減少問題和擔憂」，表明石破對領袖互訪的願望。有關他的中國行，石破只稱「不想在這裡提及任何具體的事情」。

會議中也確定舉行部長級高階經濟對話。雙方同意舉行談判，恢復日本牛肉出口，並擴大包括福島縣在內的九個縣的精米出口，過去不被允許的項目將解禁。

日本首相也呼籲儘早釋放被中國當局拘留的日本公民。石破表示，對最近的軍事發展「極其擔憂」，當中也包括中國軍機侵犯日本領空一事。他並說「台海的和平與穩定，對包括日本在內的國際社會極為重要」。雙方也就北韓綁架問題等北韓局勢交換意見。去年11月時，習近平與岸田文雄進行會面，這次則是石破茂與習近平的首次會面。



日本首相石破茂（右圖）與中國國家主席習近平（AFP時事）

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