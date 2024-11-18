日美韓設立事務局來「制度化」＝三國確認加強應對北韓上的合作
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【利馬時事】日本首相石破茂、美國總統拜登、韓國總統尹錫悅於15日下午（日本時間16日上午）在訪問的秘魯利馬期間舉行會面。三位領袖並發表聯合聲明，同意設立負責協調的事務局，以便將日美韓合作「制度化」。三國並確認，將加強合作應對正在加速發展核武和導彈的北韓。
會議期間，首相強調：「日美同盟和美韓同盟之間的戰略合作極其重要。我希望加強在各個領域上的合作，而不僅僅是處理北韓問題」。拜登則指出「我們正處於一個巨大的政治變革時期」，並表示希望三個國家之間的合作能夠繼續下去。
聯合聲明中宣布成立「日美韓調整事務局」，以加強安全等領域的合作。三國著眼於中國，表示反對在南海進行脅迫性活動，聲明也強調台海和平穩定的重要性。
然而眾所周知，美國當選準總統川普是更喜歡雙邊「協議」，而不是多邊國家框架。考慮到這一點，三位領袖強調繼續合作的重要性。三方同意加強日本、美國和韓國間的全球合作。
會後，石破首相對記者表示：「我願意與下任總統川普共同努力，將日美同盟提升到新的高度，並加強日美韓之間的戰略合作」。
三位領袖就北韓核武與導彈活動，以及向俄羅斯派遣軍隊等問題交換意見。三國對俄羅斯和北韓之間的軍事合作表示「嚴重關切」，並重申三國將致力於繼續密切合作。
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