G20發表領袖宣言＝團結一致實現《巴黎協定》目標、同意支持加薩停火

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【里約熱內盧時事】正在巴西里約熱內盧舉行的G20峰會18日（日本時間19日），公佈了領袖宣言。有關應對全球暖化的國際框架《巴黎協定》，各國重申「決心繼續團結一致，努力實現長期目標」。各國對中東地區的人道主義局勢表示擔憂，包括以色列和伊斯蘭組織哈馬斯之間仍在戰鬥的巴勒斯坦自治區加沙在內，他們宣布「同意支持」停火努力。

有關氣候變遷議題，宣言強調，考慮到當選總統川普會再次宣布退出《巴黎協定》，各國將繼續致力於應對氣候變遷。

有關這次會議的焦點烏克蘭局勢，措辭基本上沿用去年由印度主持的峰會宣言的措辭。在重申了「各國對戰爭和衝突（包括俄羅斯入侵）的立場」後，宣言表示「所有國家都必須避免使用武力來獲取領土」，並未對俄羅斯做出太過強烈批評。

美國對俄羅斯採取強硬立場，旨在牽制一直不願支持烏克蘭的川普等，只是重新確認先前的聲明內容。

領袖宣言表達對世界經濟「軟著陸」的良好前景的認知，這將保持增長並抑制通貨膨脹。另一方面，宣言呼籲對日益增加的下行風險保持警惕，並敦促各國採取措施改善財政健康並穩定物價。有關匯率，宣言重申「過度波動可能對經濟和金融穩定產生負面影響」的事實。

儘管有人擔心川普總統的回歸，保護主義運動將會加劇，但宣言強調了以世界貿易組織（WTO）為核心的公平開放的多邊貿易體系的重要性，只是並未具體指出與保護主義的對抗。

第一天的討論於18日舉行，期間就東道國巴西優先考慮的貧困等問題交換意見。巴西總統盧拉強調，「飢餓和貧窮不是自然現象的結果，而是繼續排斥大部分人類的政治所決定之產物」。峰會預計將於19日結束，但根據報道阿根廷尚未接受領袖宣言的部分內容。



二十大工業國峰會（G20峰會）拉開序幕。＝18日、巴西・里約熱內盧（AFP時事）



G20峰會各國領袖合影留念＝18日、巴西・里約熱內盧（AFP時事）

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