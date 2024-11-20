G20峰會閉幕＝氣候變遷倡議確認將繼續

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【里約熱內盧時事】由日本、美國、中國等20個國家及地區召開的G20峰會，於19日（日本時間20日）在巴西里約熱內盧閉幕。18日的峰會首日，發布一份領袖宣言，其中各國「重申決心保持團結」，以實現應對氣候變遷國際框架《巴黎協定》之長期目標。在打算再次退出《巴黎協定》的美國川普下任政府就職前，該組織強調需要繼續採取措施應對全球暖化。

首相石破茂從日本飛來出席，第二天即19日，進行主題為「永續發展與能源轉型」的討論。氣候變遷是巴西擔任主席國的優先事項之一，但同期在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第29次締約方大會（COP29）上，已開發國家將重點放在已開發中國家與開發中國家之間，有關支持全球暖化對策的對策支援金額，彼此衝突已經愈發明顯。

針對這種情況，G20領袖在宣言中表示，他們期待新的貢獻目標「能取得成果」。不過，各國領袖並未提及解決衝突的具體措施，在第二天的會談中各國深化討論，是否能繼續在多邊框架下解決氣候變遷問題。

外界也擔心川普總統重新掌權，將導致全球保護主義趨勢更加強勁。儘管領袖宣言指出「將確保建立以世界貿易組織（WTO）為核心的、以規則為基礎、公平、開放的多邊貿易體系」，但並未明確表達反對保護主義的立場。在世界經濟的不確定性日益增加的情況下，G20被定位為討論國際經濟合作的頂級論壇，但它的結束並沒有為解決日益嚴重的國際問題提供合理的往前進之路。



議長國巴西總統盧拉出席G20峰會＝18日、里約熱內盧（AFP時事）

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