訪日遊客人數最快步調突破3000萬人次＝紅葉季節的10月單月遊客人數最多

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日本國家觀光局於20日公佈的10月赴日外國遊客人數（推算值）為331萬2000人次，較去年同月增加31.6%。隨著紅葉季節的臨近，以及赴日旅遊的熱度上升，來自中國、美國等國的遊客數量也不斷增加。1月以來累計人數已達3019萬，是自1964年開始統計以來，最快突破3000萬大關的一次。10月也是有史以​​來單月人數最高的一次，超過今年7月紀錄（329萬2602人）。

自2019年（3188萬人次）以來，時隔五年，每年訪日遊客人數再度突破3000萬人次。今年，遊客人數確定會再創新高，預計將超過3500萬人次。

這也是今年7月以來，三個月來首次單月遊客量突破300萬人次。與新冠病毒大流行前的2019年10月相比，這一數字增加32.7%。

按國家・地域來劃分，韓國以73萬2100人位居榜首，比去年同月增長16.0%。假期和當地航線航班增加下導致成長。一方面國慶假期較長的中國以58萬2800人次位居第二，約成長2.3倍。其次是台灣、美國和香港。接下來是歐洲、中東和新加坡等訪日遊客數量也大幅增加。



美國遊客在東京一家店面唱卡拉OK（AFP時事）

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