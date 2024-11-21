前橫綱北之富士勝昭去世，享壽82歲＝十屆優勝與知名講評

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曾培養千代之富士和北勝海兩位橫綱，並於作為知名解說相當知名的前相撲橫綱北之富士勝昭（本名竹澤勝昭）於12日去世，享壽82歲。他日前身體不適， 一度接受治療。

北之富士出生於北海道美幌町。 受橫綱千代之山的挖角入門，1957年進入首次亮相並上場比賽。 1963年，春季場所晉升新十兩，1964年首次入幕。 1966年名古屋場所後，他晉升為大關。

隨後師父千代之山退休後創立九重部屋，北之富士也加入該門下。 1970年初場所後，他與玉之海一起晉升為橫綱，被譽為「北玉時代」。北之富士擅長出腿快、投擲和外勾掌等快速進攻，並獲得10次優勝，其中包括3次全勝利。

北之富士擁有美麗的歌聲，曾發行一張唱片，並在修賽期間在夏威夷衝浪而受到日本相撲協會的警告等，他的自由奔放的行為被暱稱為「現代孩子橫綱」。

1974年，北之富士在名古屋場所上以786勝427負69休場的成績退休。生涯獲得殊勲賞2次、敢闘賞1次、技能賞3次。

北之富士退休後創立井筒部屋，接手以前的九重部屋，培養了許多選手。作為相撲協會董事，他曾擔任審判部長和廣報部長，但由於1998年行政選舉的混亂而引咎辭職。他曾擔任NHK相撲廣播的解說員，以其坦率、輕鬆的演講風格而廣受歡迎。



前橫綱北之富士勝昭



在相撲秋季大相撲場所千秋樂上，北之富士橫綱以一記漂亮摔技擊敗玉之海橫綱（前），以全勝之姿獲得冠軍＝1971年9月、東京・藏前國技館

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