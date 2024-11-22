民間調查顯示20多歲夫婦交往多是透過「相親APP」認識＝與職場比例相同

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11月22日正逢日本「好夫婦日」。一家民間企業進行的調查顯示，當20多歲的夫婦被問及當初是如何認識時，「相親APP」佔受訪者的24%，與「工作場所．商業夥伴」並列為最常見的原因。

該項調查是由服裝業等組織組成的「好夫婦日推進會」所進行的。9月中旬，該調查針對20歲以上已婚男女進行網路調查，並收到1000人的回覆。這項調查自2007年一直持續至今，但這一次，相親APP首次加到結識另一半的選項中。

全體調查結果顯示，33%的人表示他們的另一半是「工作場所．商業夥伴」，占比第一。其次是熟人朋友介紹，占27%。全體只有9%的受訪者使用相親APP，但相親APP在20多歲的受訪者中是最受歡迎的選擇，其次才是「工作場所．商業夥伴」，使用率達24%。使用相親APP的人的比例中，30多歲為13%，40多歲為5%，50多歲為3%，60多歲及以上為1%，使用年齡層隨著年齡的增加而下降。

對於夫妻關係，31%的人表示「圓滿」，43%的人表示「還算圓滿」。16%的人說「都不好說」，6%的人表示「不太圓滿」，4%的人則稱「一點也不圓滿」。

當被問及什麼對圓滿婚姻最重要時，最常見的回答是「交談和傾聽」（74%），其次是「一起吃飯」（50%）和「合理的距離」（45%）。該調查組織的一位代表稱：「我們希望調查結果，能夠成為夫妻之間進行對話的契機」。



新娘和新郎站在盛開的櫻花下（AFP時事）（資料）

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