埼玉縣春日部市的伊藤洋華堂關門＝「蠟筆小新」的超市原型

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在人氣動漫畫《蠟筆小新》中，出現的超市「Sato Kokonokado」，其原型的「伊藤洋華堂春日部店」（埼玉縣春日部市）於11月24日正式歇業。作為母公司「Seven & iHoldings」正推動的業務結構改革一部分。在最後一天，許多顧客和漫畫迷聚集在「聖地」守候，當商店關門時，全場爆發出熱烈的掌聲和「謝謝」的聲浪。

出版商雙葉社，在其網站上發表了原作創作者「臼井儀人&UYStudio」發表的評論稱「Sato Kokonokado」在我們作品中仍是營業的。

春日部店於1972年開業，1996年遷至現址。一位居住在千葉縣野田市，自稱搬遷前她就一直是店面常客，來自春日部市的一名53歲女性表示：「我來這裡是為了向以前這間從小就熟悉的商店告別」。一位來自東京都昭島市的26歲男性護理人員表示遺憾稱「這是個在動畫中出現的場所，我不希望他們選擇這個（關閉商店）方式」。



「伊藤洋華堂春日部店」正式關閉。它過去是被稱為流行動漫畫《蠟筆小新》中出現的「Sato Kokonokado」的原型＝24日下午、埼玉縣春日部市



「伊藤洋華堂春日部店」裡掛著的橫幅，這裡是人氣動畫《蠟筆小新》中出現的超市「Sato Kokonokado」的原型＝24日下午、埼玉縣春日部市



伊藤洋華堂春日部店招牌變身為人氣動畫《蠟筆小新》中登場的超市「Sato Kokonokado」＝2017年12月、埼玉縣春日部市

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