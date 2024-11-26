國際塑膠條約談判開幕＝生產法規上仍存在分歧

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制定控制塑膠污染國際條約的政府間談判委員會，25日在韓國釜山開幕。談判委員會的目標是在12月1日結束的會議上就文本草案達成協議。儘管對於是否限制塑膠生產仍存在意見分歧，但焦點在於各國能否達成妥協。

關於生產法規，歐盟（EU）和易受海洋塑膠污染的島國，都呼籲各國採取措施，在全球統一目標下減少總量，但有國家擔心這可能影響經濟，包括石油生產國、中國等對此表示反對。日本並沒有實行統一的生產限制，而是主張需要綜合努力，涵蓋從易於回收的塑膠產品的設計、製造到其處置和回收的各個方面。

主席路易斯．瓦哈斯10月宣布的談判框架中，並沒有包含任何生產法規的詳細描述，因此問題需要在本次會議上透過談判解決。另一方面，除了要求簽署方採取措施，防止從生產到廢物處理各個階段的塑膠外洩外，還可以引入「生產者延伸責任」的理念，即製造商有責任負責從處置到回收的一切，都包括在內。



人們看著被沖上岸的塑膠製品＝3月19日、印尼・峇厘島（AFP時事）

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