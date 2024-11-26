秋篠宮親王夫婦稱希望未來能給悠仁親王出國留學的機會

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秋篠宮親王夫婦25日在赤坂御所（東京都港區）的赤坂東邸舉行記者會，將準備於12月對土耳其進行正式訪問。當被問及長子悠仁親王未來是否出國留學的問題時，秋篠宮親王表示「我希望長子將來有機會出國留學」。

紀子妃還透露：「我在他小的時候聊過，他說如果有機會，會想去海外生活看看，能有更多機會學習」。

今年是日本與土耳其建交100週年，夫婦倆將於12月3日至8日訪問該國。這是夫妻倆第一次出訪該國。秋篠宮親王表示，「土耳其在當前的中東局勢中發揮著重要作用」，並談到了日本和土耳其之間的友好歷史，並補充說：「很高興能夠訪問一個擁有悠久歷史的國家。兩國關係非常友好」。

秋篠宮親王還提到，在2009年擔任皇太子時曾聽天皇陛下訪問該國，並說：「大巴扎市集非常有趣」。

紀子妃也表達她的希望並稱：「希望兩國之間的友好關係能夠繼續下去」。



秋篠宮親王夫婦在訪問土耳其前舉行的記者會上回答問題＝25日上午、東京・元赤坂的赤坂東邸（代表攝影）

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