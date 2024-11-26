日本政府揭示2035年度環保目標＝溫室氣體「減少 60%」

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日本政府於25日，宣布將持續調整2035財政年度的溫室氣體減量目標，按照計畫將比2013年度減少60%的溫室氣體排放。在同日召開的中央環境審議會（環境大臣的諮詢機構）和產業構造審議會（經濟產業大臣的諮詢機構）會議上已做出宣布。會議結果並解釋說，這與2050年前將排放量減少到淨零的目標是一致的。將在徵求大眾意見後經由內閣批准。

政府設定的目標是到2030年度前，將比2013財年減少46%的排放量。會議上提出，如果繼續維持2030年46%、2035年60%、2040年73%的減量步伐，到2050年實現淨零排放是有可能的。此外，為了在減排碳和經濟成長間取得良好的平衡，政府宣布2035財年排放調整政策，重點是減少60%，但會延長目前的步調。

根據因應全球暖化的國際框架《巴黎協定》，各國必須在2025年2月前向聯合國提報2035年目標。政府也計劃在明年2月之前發表方針。支持該目標的全球暖化對策計畫、和基本能源計畫正在修訂，預計在年底前會完成修訂。



首相官邸＝東京都千代田區

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