七大工業國譴責俄羅斯與北韓的軍事合作＝承諾持續支持烏克蘭

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【巴黎時事】七大工業國集團（G7），26日在義大利羅馬附近舉行第二天的外長會議。活動結束時發表的聲明中，再次承諾「堅定不移地支持」遭受俄羅斯入侵的烏克蘭。同時，聲明以「最強烈的措辭」譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，擴大兩國之間的軍事合作。

烏克蘭外長西比哈和日本外相岩屋毅出席了會議。這是今年七大工業國輪值主席國義大利舉行的最後一次面對面部長級會議。加拿大將於明年擔任主席國。

聲明中稱，北韓出兵將「對歐洲和印太地區的安全產生嚴重影響」。聲明並警告說，俄羅斯可能向北韓提供核子技術、和彈道飛彈技術以換取補償。

聲明批評俄羅斯本月21日使用新型高超音速中程彈道飛彈「奧列什尼克」襲擊烏克蘭，稱這是「魯莽的行為，會導致（衝突）升級」。聲明並呼籲加強對俄羅斯的制裁，並將細切其用於支付戰爭費用的石油資金。

七大工業國外長，也對中國企業與俄羅斯國防工業之間的關係表達「深切關注」。聲明呼籲中國嚴格控制可用於軍事目的的作戰無人機和裝備，防止其出口到俄羅斯。



岩屋外相（右四）等出席第二天舉行的七大工業國集團外長會議。最左邊是烏克蘭外交部長西比哈＝26日、羅馬近郊（外務省提供・時事）



東道國義大利外交部長塔亞尼，26日在羅馬附近舉行的七大工業國集團外長會議結束後舉行記者會（EPA時事）

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