警視廳搜索越南竊盜團所有據點＝疑似透過應用程式招募、越南本國下指示

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東京都警視廳等5個縣警察廳聯合調查本部，於27日發布消息稱，針對越南竊盜團進入各地入店盜竊物品後的收集地點等，涉嫌違反組織犯罪處罰法（收取犯罪所得），由調查本部聯合包括東京都在內的警視廳，對埼玉縣和千葉縣當地等獨棟住宅和四家閒置店鋪進行搜查。

根據了解，贓物是從收集點運往越南並從那裡轉售的。調查本部會盡快以涉嫌竊盜罪，將兩名涉嫌負責此案的男女「指示役」列入國際通緝名單，揭露該組織真實樣貌。

根據調查本部稱，自5月以來已確認竊盜集團造成的損失，都是主要集中在關東地區。據了解該組織有數十名成員，到10月份，其中4名肇事者已經因涉嫌盜竊而被捕。

該指示役在越南，並在社交媒體和該國的「Zalo」應用程式上發布了「尋找司機」的推文，並正在日本招募越南公民擔任執行者。他們透過指定可以高價出售的產品，讓嫌疑人從藥局和其他商店竊取產品，並將其運往全國各地據信超過10個地點。



警察廳調查人員在越南組織性犯罪集團行竊事件中，從一個收集基地查獲贓物＝27日上午、埼玉縣坂戶市（一部份畫像經過處理）

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