中國預計將恢復日本短期免簽＝航空和旅遊業期待訪中需求增加

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隨著中國政府從30日起將恢復對日本國民的短期旅遊免簽，國內航空公司和旅遊公司紛紛表示，希望增加遊客和商務旅客的數量。這是因為先前獲得簽證需要時間，而且即使在冠狀病毒疫情之後，從日本到中國的旅客數量也恢復緩慢，目前仍不清楚需求會增加多少。

「這是個好消息，因為手續不再複雜。希望前往中國的人數會增加」。全日空控股（HD）社長芝田浩二，22日對恢復免簽表示歡迎。旅遊巨頭JTB也在一份公關聲明中表示，「我們希望旅遊需求能夠復甦」。

2020年3月，在疫情期間，中國暫停了日本公民的短期旅遊簽證。自2023年以來，恢復短期旅遊國家名單已擴大到包括新加坡和歐洲，但日本仍沒有。因應政府和商界要求，中國於本月22日宣布恢復豁免簽證。免簽停留期限也從15天延長至30天。

暫停免簽的影響不小。根據ANAHD稱，不包括其子公司樂桃航空（Peach Aviation）公司在內，本月飛往中國的航班數量僅為2019年冠狀病毒爆發前平均水準的50%左右。旅遊巨頭HIS在公關聲明中指出，「航班數量仍有限，與其他地區相比，旅客回程速度較慢」。

日本航空子公司春秋航空（Spring Japan，千葉縣成田市）的執行官柴田晃伸則稱，「辦理簽證的需要使得（日本公司）更加不願意去中國出差」。

即使在冠狀病毒疫情之後，中國經濟仍停滯不前。加上日本人學校的男童被刺身亡等暴力事件發生背景下。一位業內人士指出「一些公司關閉工廠、或取消了在那裡的業務」。JTB也承認，「即使在豁免簽證暫停之前，對中國的旅遊需求就已經略有下滑」。每家公司都會計劃仔細評估需求，並考慮增加航班和擴大旅遊行程來因應。



北京大興國際機場，旅客排隊辦理登機手續＝2023年1月19日、中國・北京（AFP時事）

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