石破首相政策演講草案＝將修改所得稅「年收門檻」並「促進共同使用」美軍基地

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首相石破茂預計將於29日，在眾議院兩院本會議上發表的演講稿草案於27日公佈。有關「103萬日圓門檻」的徵收所得稅最低年收入一案，他將宣稱「在2025年稅制改革中討論，並會提高它」。而關於汽油減稅，包括取消暫定稅率，政府將明確「對整個汽車相關稅種進行審查後，並得出結論」之相關政策。

所得稅「年收門檻」審查和汽油稅削減的措辭，都呼應執政的自民黨、公明黨和國民民主黨之間的協議。石破預計在演講中會強調，有鑑於執政黨在眾議院不佔多數，他將「認真聽取其他黨派的意見，並以真誠和謙遜的態度開展工作」。針對稅收減少的擔憂，政府預計也將表示「政府將就解決方案得出結論」，尋求國民的理解。

有鑑於石破在10月演講中，遭到批評稱「看不到石破色彩」一事，石破預計在29日的演講中，宣布將「繼續推進日本美軍軍事設施和自衛隊的共同使用」。石破也預計會表達修改日美駐軍地位協定的願望，並表示將「努力解決與美軍軍事基地駐紮有關的問題」。

同時，首相強調，對於地震和暴雨對能登半島造成的損害，「將進一步加速盡快恢復和創造性的重建」。根據能登的經驗教訓，政府將推出快速調度和提供餐車、拖車、廁所卡車和熱食供餐的政策。

對於東日本大地震，政府預計將再次展示「沒有東北的重建，就沒有日本的復興」的決心。

有關石破的標誌性政策「地方創生」，他預計宣稱將「在原預算的基礎上，將補貼金額增加一倍」。預計將主張「在充分利用新ICT（資訊和通訊技術）的同時，將促進當地農林漁業、製造業和服務業的高附加價值化」。

石破預計還會提到今年夏天的稻米短缺問題，並承諾「確保穩定的進口和庫存」。對於「黑暗打工」社會問題，他也會表達其危機感，並稱「這可能會破壞日本社會所珍視的價值觀和道德」，並呼籲採取更強有力的措施來制止該種現象。

石破並將會指出，新健康保險證的發放將於12月2日結束，呼籲政府「迅速回應國民關切，並謹慎應對」。有關北韓綁架日本人的過去，他也會譴責該問題「侵犯了國家主權」，並強調「將以自己的堅定決心，努力解決該問題」。



石破茂首相進入首相官邸＝27日上午、東京・永田町

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