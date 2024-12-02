秋篠宮親王滿59歲＝召開記者會回顧一年回憶

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秋篠宮親王於11月30日迎來59歲生日。此前，他在赤坂御用地（東京都港區）的赤坂東邸舉行了記者會。就國會正在討論的「允許女性皇室成員婚後留在皇室」的想法等，以作為應對皇室成員數量減少的方案等，秋篠宮親王認為自己不便就制度上發言，只稱「這些皇族都是切實的人們」。對此展現支持的宮內廳則稱「那些人是抱持著什麼樣的想法？是有必要了解到的」。

秋篠宮親王表示，元旦發生的能登半島地震，是一年來給他留下最深刻印象的國內外事件，並指出9月份的能登暴雨造成的雙重災難是「非常大的事件」。秋篠宮親王向罹難者表示哀悼，並向受災民眾表示慰問，祈禱早日復原。

秋篠宮親王向9月時滿18歲、正式成為成年皇室成員的長子悠仁親王發出鼓勵稱：「希望你認真對待所參與的每項工作」。秋篠宮親王並稱悠仁親王「方向感非常差」，透露當悠仁親王上小學六年級時，兩人曾一起從學校步行回家，結果悠仁親王在走路時一度認不出路，最後被父親硬拉著帶回家，引發眾人笑聲。

上皇后在10月份時大腿骨骨折，目前恢復到可以拄著拐杖行走，秋篠宮親王很高興稱：「我認為她恢復得很快」。他並對三笠宮百合子妃先前的去世感到「非常悲傷」。

對於網路上出現的大量，可能被視為攻擊秋篠宮親王家族的訊息，秋篠宮親王說：「從當事者的角度來看，他們覺得只是批評的訊息，但我覺得也有欺凌的訊息在內不是嗎」。



秋篠宮親王在59歲生日前夕召開記者會＝25日、東京・元赤坂的赤坂東邸（代表攝影）



秋筱宮親王夫婦、次女佳子內親王和長子悠仁親王在皇宮花園散步＝11月3日、東京都港區的赤坂御用地（宮内廳提供）



在秋筱宮親王59歲生日之前，和他的妻子、次女佳子內親王以及長子悠仁親王在宮邸合影留念＝11月3日、東京都港區的赤坂御用地（宮内廳提供）

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