中國時隔4年8個月再度恢復日本公民短期免簽＝期盼增加遊客

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【北京時政】日本人赴中國旅遊短期免簽證於30日恢復，這也是時隔約4年8個月後再度恢復旅遊。免簽停留期限也由之前的15天延長至30天。中國則是期盼來自日本的遊客和商務旅客數量能增加。

中國過去雖然免除日本公民的短期簽證，但受到新型冠狀病毒疫情傳播，該政策於2020年3月暫停。日方曾要求重啟免簽，但中方表現出不情願態度，讓該項目被擱置。不過，在11月於秘魯舉行的日中領袖會談上，雙方確認人文交流將要增加後，中國外交部也於同月22日宣布恢復。

根據中國一家主要旅遊預訂網站稱，消息公佈後，從日本飛往中國各地的航班搜尋量立即增加。預計恢復豁免將「導致日本人在中國的旅遊活動增多」。

然而，中國的安全情勢日益嚴峻，無差別傷人事件接連發生。此外，外國人因涉嫌間諜活動而被拘留的案件數量正在增加，目前尚未知從日本旅行的人數是否會因此大幅增加。

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