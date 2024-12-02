愛子內親王滿23歲生日＝祈求災區民眾心靈安寧

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天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王，於12月1日慶祝23歲生日。自學習院大學畢業後，她於4月加入日本紅十字會，同時努力履行身為皇室成員的職責，過著忙碌而又充實的生活。愛子內親王對能登半島地震、暴雨等災害仍深感悲痛，向罹難者表示哀悼，衷心希望災民安寧生活的那一天盡快到來。

根據宮內廳稱，愛子內親王是日本紅十字會青年與志工部門的全職囑託職員，負責編輯有關紅十字會志工的資訊雜誌並組織活動。愛子內親王在每天的工作都勤奮懇懇，覺得相當有充實感。

2月時，愛子內親王首次出席外賓宮廷午宴，與肯亞總統夫婦共享寧靜時刻。愛子內親王並認為這是一段有意義的時光，加深了對對方國家的了解，並向其展示日本的魅力。

10月，她在佐賀縣首次出訪地方公務，熱切地觀看了國民體育大會的比賽，也嘗試製作傳統工藝和紙，並很高興訪問取得豐碩成果。他也出席許多宮廷儀式，並珍惜每一次宮廷儀式。

愛子內親王也謹慶祝上皇夫婦（90歲）的生日，並祝福他們健康長壽。三笠宮百合子妃於11月去世，她也參加了包括斂葬在內的一系列儀式。表示其衷心的哀悼之意。

儘管愛子內親王所養的寵物貓在8月去世後，她一度感到寂寞，但她很珍惜在皇宮與狗狗「由莉」和貓「小七」等動物互動的時光。週末有時間的時候，她喜歡和兩陛下一起在皇居散步，和皇居職員一起打排球。



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王在皇宮的最老品種的果園裡漫步＝11月22日、皇居・東御苑（宮内廳提供）



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王在23歲生日前擺姿勢拍照＝11月22日、皇居・御所（宮内廳提供）



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王拿起一張她在訪問佐賀縣時製作的日本和紙＝11月22日、皇居・御所（宮内廳提供）

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