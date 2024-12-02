愛子內親王滿23歲生日＝祈求災區民眾心靈安寧
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天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王，於12月1日慶祝23歲生日。自學習院大學畢業後，她於4月加入日本紅十字會，同時努力履行身為皇室成員的職責，過著忙碌而又充實的生活。愛子內親王對能登半島地震、暴雨等災害仍深感悲痛，向罹難者表示哀悼，衷心希望災民安寧生活的那一天盡快到來。
根據宮內廳稱，愛子內親王是日本紅十字會青年與志工部門的全職囑託職員，負責編輯有關紅十字會志工的資訊雜誌並組織活動。愛子內親王在每天的工作都勤奮懇懇，覺得相當有充實感。
2月時，愛子內親王首次出席外賓宮廷午宴，與肯亞總統夫婦共享寧靜時刻。愛子內親王並認為這是一段有意義的時光，加深了對對方國家的了解，並向其展示日本的魅力。
10月，她在佐賀縣首次出訪地方公務，熱切地觀看了國民體育大會的比賽，也嘗試製作傳統工藝和紙，並很高興訪問取得豐碩成果。他也出席許多宮廷儀式，並珍惜每一次宮廷儀式。
愛子內親王也謹慶祝上皇夫婦（90歲）的生日，並祝福他們健康長壽。三笠宮百合子妃於11月去世，她也參加了包括斂葬在內的一系列儀式。表示其衷心的哀悼之意。
儘管愛子內親王所養的寵物貓在8月去世後，她一度感到寂寞，但她很珍惜在皇宮與狗狗「由莉」和貓「小七」等動物互動的時光。週末有時間的時候，她喜歡和兩陛下一起在皇居散步，和皇居職員一起打排球。
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