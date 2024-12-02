參議院議員豬口邦子家發生火災＝丈夫和長女確認不幸身亡

Newsfrom Japan

東京警視廳搜查一課於12月1日表示，遭到燒毀的國會議員豬口邦子（72歲）一家的火災中，死者確定是東京大學名譽教授、其丈夫豬口孝（80歲）與長女（33歲）。雖然起火原因尚未確定，但發生意外事故的可能性較低，懷疑是失火。

根據該課表示，透過DNA檢測確定了2名遺體的身份，死因均為燒死。經過兩天的現場監測，火勢似乎起源於房間中央的接待室附近，但火勢十分猛烈，目前很難斷定起火原因。

豬口議員等人居住的六樓當時被鎖著，監視器錄影並未證實有任何第三方干擾。丈夫豬口孝等沒有自己放火的動機，房間內也沒有打火機或其他可燃物。豬口譯員向警視廳解釋說，「家裡沒有使用石油暖爐」。房間內也沒有發生油反應，家裡也沒有人抽菸。

火災於11月27日晚上7點10分左右出現。文京區小石川一棟六層公寓大樓的六樓約150平方公尺被大火完全燒毀，火勢約8個半小時後被撲滅。由於書籍數量較多，烤能造成火勢蔓延得很快。豬口議員和其二女兒當時在外狀況安全。



參議院議員豬口邦子的丈夫，東京大學榮譽教授豬口隆（外務省發行的專門雜誌『外交』）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]