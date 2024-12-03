流行語大賞頒給「極度不妥！」＝前十則包括「50-50」等詞語

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12月2日公佈了「2024年U-CAN新詞流行語大賞」（「現代用語基礎知識」評選），評選反映過去一年社會百態的詞語。年度流行語大獎則頒給了TBS連續劇《極度不妥！》，該詞原先為本名《不合適也要有個限度！》的縮寫。

《極度不妥！》是一部喜劇，由男主角阿部貞夫飾演從昭和時代穿越到令和時代的「該死的老人」。劇本由宮藤官九郎編劇，於今年1月至3月播出。

前十名用語也包括美國職棒大聯盟的大谷翔平在今年賽季中敲出50支全壘打和跑出50次盜壘的「50-50」，以及在巴黎奧運會上獲得銅牌，平均年齡超過40歲的國家隊「初老Japan」，以及包括美國串流影音平台巨頭Netflix的電視劇「地面師」中的台詞「鬧夠了吧？」等。

被選中詞彙，還有自民黨募款派對收入引發的「私用資金問題」、引誘民眾進行打工並強調該案件不是違法黑暗打工的「清白案件」，以及睽違20年發行的「新紙幣」等詞。

今年是新語・流行語大賞評選第41屆。由漫畫家畠山秀樹、專欄作家心酸Nameko（池松江美）和演員室井滋等6名成員所組成的評選委員會，從30個字的提名中選出前十名以及年度大獎得主。

◇新語・流行語大賞前十（暫譯）

私用資金問題▽界隈▽初老Japan▽新紙幣▽50-50▽極度不妥！▽Bling-Bang-Bang-Born▽清白案件▽沒留下什麼名言▽鬧夠了吧！。



阿部貞夫在因「極度不妥！」被選為「2024 U-CAN 新詞流行語大賞」年度大獎後接受採訪＝2日下午、東京都千代田區



「極度不妥！」被選為「2024 U-CAN 新詞流行語大賞」年度大獎後、接受攝影的阿部貞夫＝2日下午、東京都千代田區



「2024 U-CAN 新詞流行語大賞」頒獎典禮上、接受記念攝影的得獎者們＝2日下午、東京都千代田區

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