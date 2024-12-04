國際會議決定增加日本黑鮪捕撈配額＝大型魚增1.5倍

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負責太平洋黑鮪捕撈配額談判的中西太平洋鮪魚委員會（WCPFC），12月3日正式決定從2025年起擴大捕撈配額。與目前的配額相比較，日本對30公斤以上的大型魚類的捕撈配額將增加1.5倍，對30公斤以下的小魚的捕撈配額將增加10%。水產廳並於當天發布上述消息。

今年7月在北海道釧路市舉行的WCPFC北小委員會會議中，制定增加名額的計劃，並於3日在斐濟舉行的年會上最終確定該計劃。黑鮪魚作為優質壽司原料而廣受歡迎，但過去曾因過度捕撈而減少，近年來呈現復甦趨勢，日本正在就大幅擴大捕撈配額進行談判。

受到本次決定的結果，日本大型魚類的年度捕撈配額將從5614噸增加到8421噸，小型魚類的捕撈配額，將從4007噸增加到4407噸。這是三年來再度增加大型魚類的配額，也是首度增加小型魚類的配額。會議也決定於2026年時對捕撈配額進行重新審查。



太平洋黑鮪國際會議在北海道釧路市召開＝7月10日

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