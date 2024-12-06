聯合國教科文組織決定註冊「傳統清酒釀造」作為非物質文化遺產

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聯合國教育、科學及文化組織（教科文組織）政府間委員會，決定將「傳統清酒釀造」註冊為非物質文化遺產。日本文化廳於5日宣布了這項消息。這是日本第23件註冊非物質文化遺產，也是繼2022年「風流踊」之後的新項目。

傳統清酒釀造是使用麴菌釀造清酒、燒酒、泡盛酒等的技術。根據文化廳介紹，最初的形式是在500多年前制定，後來根據各地的氣候在日本各地發展和傳承。

釀清酒與自然和氣候的知識有著深刻的聯繫，也是根據負責清酒釀造的首席釀酒師（杜氏）和參與釀造麴菌的釀酒師（藏人）的經驗而開發的技術。

清酒採用多種方法釀造，在日本文化中發揮重要作用，包括在各項儀式和節日中。

政府間委員會稱讚傳統清酒釀造「對糧食安全、環境永續性、永續消費和生產、和平與社會凝聚力做出了貢獻」。經認定後符合註冊標準。

日本首相石破茂發表講話稱，他對註冊「深感高興」，並補充說，「我願意支持相關人員的努力，以便他們能夠實現地區振興（地方創生）和進一步向海外拓展」。

在註冊數量較多的日本，是每兩年才進行一次審查，雖然在2022年提出過提案，但審查被擱置，並於2023年重新提出提案。今年11月，進行初步審查的聯合國教科文組織，評估該機構建議將其註冊。

目前，能樂、歌舞伎、日本料理（和食）等已被登記為日本非物質文化遺產。



管理麴菌發酵的釀酒師（藏人）＝11月21日、神奈川縣海老名市泉橋酒造



釀造麴菌的釀酒師（藏人）＝11月21日、神奈川縣海老名市泉橋酒造



釀酒師（藏人）檢查米的狀況，以確保水分含量適合釀造清酒＝11月21日、神奈川縣海老名市泉橋酒造

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