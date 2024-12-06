日本酒造列聯合國非物質文化遺產＝相關組織喜悅稱「終被認可」

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針對聯合國教科文組織（UNESCO）將「傳統清酒釀造」登記為非物質文化遺產的決定，相關機構5日在東京舉行記者會稱「得到了世界的認可，我們感到很高興」表達對該項決定的喜悅。

被認定為非物質文化遺產保護組織之一的「日本傳統酒麴釀造技術保存協會」（港區）會長小西新右衛門表示：「我認為這是它在世界各地傳播的開始。加深對酒麴菌的了解，可以更促進對日本文化的理解。這對日本年輕人來說，也是一個體驗的機會」，表達高度期待。

「日本酒造組合中央會」理事宇都宮仁表示，「註冊只是一個目標，但也意味著『確保我們能確切傳承』。我們需要比以往更加努力地進行培訓」表示自己的準備意欲。

聯合國教科文組織政府間委員會，將審議過程放在網路上進行現場直播，並在決定做出後舉杯慶祝。小西會長笑著說：「這雖然不是勝利美酒，但也沒有什麼比這更好的了」。



相關團體會長的小西新右衛門（左）等人在「傳統清酒釀造」決定登記為非物質文化遺產後舉行的記者會上慶祝＝5日上午、東京都港區

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