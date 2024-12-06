警察廳稱目前保護125件「黑暗打工」當事人＝7成為10歲至20歲

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警察廳5日受訪時證實，在截至11月底，全國共發生125起「黑暗打工」申請人遭到保護的案例，近來主要發生在東京都周圍的一系列搶劫案被認為跟此有關。當局稱七成左右的受保護對象，年齡都在10多歲到20多歲之間。

警察廳長官露木康浩，在5日的例行記者會上表示，「即使犯罪分子知道你的個人情報，也絕不要屈服於威脅。警方會全力保護你」。

根據警察廳稱，全國警方採取保護的對象中，30%是10多歲，40%是20多歲。30多歲及40多歲、50多歲的人都各佔10%。

在許多案例中，10多歲和20多歲的人只能指示接受「運輸行李」等可能導致真正搶劫的命令，40多歲及以上的人則可能被指示簽署手機合約、或是幫忙開設銀行帳戶。

自10月中旬以來，警察廳公開了何謂「黑暗打工」的影片。警察廳長官稱「即使在黑暗打工中，如果你即時向警方諮詢，我們都會保護你」。各都道府縣警局，正在根據諮詢採取各種保護措施，包括協助該人及其家人疏散、並加強巡邏。



警察廳長官露木康浩＝10月10日、於該廳

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