皇后陛下滿61歲＝思念能登災情並稱「心痛的一年」

Newsfrom Japan

皇后陛下於12月9日慶祝61歲生日，她並透過宮內廳以書面形式發表這一年感想。皇后表示，今年正逢能登半島地震，是「令人心碎消息開始的一年」，她並向能登等地區的罹難者表示哀悼與關切。

3月和4月，她兩度隨天皇陛下訪問能登，該處也是她學生時代與朋友一同造訪的美好回憶，她寫道：「我的心很痛苦，我知道有這麼多人正面臨著巨大挑戰」。她並提到，明年1月將是阪神大地震的30週年，她並呼籲「為未來的防災、減災的思考和準備不是很重要嗎的？」

將目光轉向世界，皇后關注氣候變遷等環境問題，並表示這些問題一年比一年緊迫。她寫道，對戰爭和衝突中那麼多人喪生感到「深感悲痛」，並表示，人們透過繼續對話，以建立一個寬容的社會和和平的世界是非常重要的。

她於6月時訪問英國，並再次對查爾斯國王夫婦的盛情款待表示感謝，並睽違34年來回到出國留學的牛津大學，她回憶說：「這是一次特殊的機會，讓我深受感動。」

談及4月加入日本紅十字會的長女愛子內親王，皇后希望她能夠努力履行身為皇室成員的職責，同時獲得作為社會一員的各種經驗。對於10月份右大腿骨骨折的上皇后，她則稱，「讓我有些放心了」，稱其康復正在取得進展。11月時，三笠宮百合子妃的去世，她寫道：「這讓我感到孤獨。」

皇后被診斷患有適應障礙，並繼續接受治療中，該廳的醫生團隊給出與以前相同的建議，稱她「正在康復的道路上，但她的健康狀況仍持續變動中」。



皇后在61歲生日前接受拍照＝11月27日、皇居・御所（宮内廳提供）



天皇和皇后兩陛下手持三笠百合子妃100歲生日紀念品。百合子妃於11月去世＝11月27日、皇居・御所（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]