日本被團協成員抵達奧斯陸＝出席諾貝爾和平獎頒獎典禮

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【奧斯陸時事】即將獲得諾貝爾和平獎的日本原子彈與氫彈受害者委員會（日本被團協）原子彈受害者與其家屬代表團，於8日晚（日本時間9日凌晨）抵達挪威奧斯陸加勒穆恩機場。預計在10日的頒獎典禮上，田中熙巳（92歲）等3人將上台領取獎牌和證書，田中並將發表演說。

飛機於晚上7點30分左右降落。3位代表委員會成員，在機場貴賓航站接受約30名日本和國際記者的採訪。諾貝爾獎委員會主席弗里德內斯（40歲）也在場，3人手持委員會主席贈送的花束，顯得十分激動。

田中熙巳在演講前表示，「我很緊張」，並補充稱「雖然我們已經高齡，但目前的核局勢仍是非常嚴峻，我想向年輕人發出呼籲，告訴他們這些原子彈受害者的過去。把這些經驗傳承給年輕人」。

成員箕牧智之（82歲）則是高呼：「我很討厭戰爭和核武。和平是最好的」。田中重光（84歲）則是強調：「相信這個獎項，是屬於所有先人的原子彈受害者的。我將盡我所能，確保不再有原子彈受害者出現」。



田中熙巳（前排左）和日本原子彈氫彈受害者協會（日本被團協）的其他代表抵達奧斯陸加勒穆恩機場。後排右側是挪威諾貝爾獎委員會主席弗里德內斯＝8日

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