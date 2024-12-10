日本被團協代表田中熙巳在獲獎前向世界呼籲「核武與人類無法共存」

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【奧斯陸時事】諾貝爾和平獎得主、日本原子彈和氫彈受害者組織理事會（日本被團協）代表田中熙巳（92歲），在挪威首都舉行的頒獎儀式前，先於9日在奧斯陸諾貝爾研究所舉行記者會。田中向世界各地的媒體發出呼籲，稱「我想盡我所能，向年輕人傳達核武和人類是無法做到共存的想法」。頒獎儀式將於10日在奧斯陸市政廳舉行，田中將發表演說。

出席記者會的，還有諾貝爾獎委員會主席弗里德內斯（40歲）。他在記者會前首先表示，「我要對你的反覆出面證詞，以及為創造『核禁忌』的努力表示感謝」。記者會有包括海外人士及日本媒體近100人出席。

田中對此說道：「我過去曾經歷如果使用核武器會發生什麼，因此一直呼籲不要使用核武器。隨著年齡的增長，有一天我們都會消失」。他說「世界的年輕人們，也需要抵抗當前核武形勢，並採取行動才是」。

有鑒於當前的核局勢，田中強調，「隨著俄羅斯、以色列等國家屢屢犯下暴行，我們已經進入了一個隨口將核武器掛在嘴邊使用的時代。但是核武器並不能絕對保護生命」。他並補充道，「我們很高興獲得該獎項，希望這將為日益惡化的核局勢帶來進展。創造個沒有原子彈倖存者、沒有核武器和戰爭的世界」。



日本原子彈和氫彈受害者團體委員會（日本被團協）代表田中熙巳在頒獎典禮前舉行記者會＝9日、奧斯陸



記者會結束後，日本原子彈和氫彈受害者委員會（日本被團協）代表成員（左起）箕牧智之先生、田中重光先生和田中熙巳先生接受拍照。最右邊的是挪威諾貝爾獎委員會主席弗里德內斯＝9日、奧斯陸

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