諾貝爾和平獎頒獎典禮＝被團協原爆倖存者呼籲「廢除核武、衷心之願」

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【奧斯陸時事】日本原子彈氫彈受害者協會（被團協）榮獲諾貝爾和平獎，其頒獎典禮於10日下午1點（日本時間晚上9點）在挪威奧斯陸市政廳舉行，委員會代表的田中熙巳（92歲）出席會議，委員會向3名原子彈倖存者頒發獎牌和證書。田中熙巳在演講中表示，廢除核武是他一生「衷心之願」。

這是自1974年已故前首相佐藤榮作以來，睽違50年來日本人再度獲得和平獎，這也是首次有組織獲得獎項。日本被團協的活動，將成為實現廢除核武的主要動力。

原爆倖存者及其第二代、第三代倖存者都出席儀式。在挪威王室等政要在場的情況下，挪威諾貝爾獎委員會主席弗里德內斯（40歲）將和平獎獎章等物品交給田中等人。

田中先生隨後發表演講，介紹了他在長崎遭受原子彈襲擊的經歷」以及日本被團協在68年來的活動，他稱「為廢除核武器所做的一切活動，都是我的衷心之願」。

對於世界核武形勢，田中指出，「目前瞬間可以發射的核彈頭多達4000枚，其立即造成的損害比廣島和長崎還要大數百甚至數千倍」。他並警告「任何時候，任何人都可能成為受害者或加害者」。

在演講的最後，田中談到了原子彈倖存者的老化問題，並表示：「我希望下一代能夠想出一些想法，以日本被團協運動為基礎來活動」。他高聲呼籲「讓我們共同努力，尋求一個沒有核武、沒有戰爭的世界，讓我們不因核武而走向自我毀滅」。

在演講之前，弗里德內斯主席在介紹日本被團協時表示：「它以各種方式，為減少核武器威脅做出貢獻」。他並稱讚田中等人對建立「核禁忌」的貢獻是「無與倫比的重要」，在規定使用核武器的道德層面上，建立了絕對不可接受的國際規範。

日本被團協成立於1956年。該團體派遣原子彈倖存者、參加包括聯合國在內的國際核裁軍會議，倡議廢除核武。2017年，共同推動《禁止核武條約》的國際廢除核武運動（ICAN）獲獎當時，田中和日本被團協的另外兩名成員都受邀參加該頒獎典禮。



日本原子彈和氫彈受害者委員會（日本被團協）代表田中重光持著獎章受獎＝10日、奧斯陸（AFP時事）



日本原子彈氫彈受害者協會理事會（日本被團協）代表委員箕牧智之（右）手持得獎證書＝10日、奧斯陸（AFP時事）

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