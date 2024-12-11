世界城市排名中東京連續9年排名第三＝因訪日遊客增加評價上升

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森大廈集團旗下智庫「森紀念財團城市戰略研究所」（東京），10日公佈了今年的「世界城市綜合實力排名」，綜合評估全球48個主要城市，東京連續第9年排名第三。整體榜上得分有所上升，與第二名紐約的差距較前一年縮小。由於日圓貶值，赴日遊客人數增加，日本首次在「文化與交流」類別中排名第三。

前五名排名與去年持平，倫敦排名第一，巴黎排名第四，新加坡排名第五。即將舉辦2025年大阪・關西世博會的大阪比去年上升兩位，達到第35位，而福岡排名第42位，與去年相同。

東京在「文化與交流」方面的排名有所提高，原因是由於取消了疫情流行造成的行動限制下，觀光地評價與充實度都好，豪華飯店客房數量的增加等，都提高了東京的「文化和交流」排名。另一方面，由於工資水準低，以及日圓疲軟和物價高導致消費低迷，「經濟」類別仍排名第十，為去年以來的最低水準。



市中心的摩天大樓＝9月11日、東京都内（AFP時事）

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