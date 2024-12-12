吸食大麻最高可判處七年徒刑＝醫療用途大麻開放、修訂法正式生效

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《大麻管制法》和《麻藥品管制法》修正案於12月12日正式生效，法律條例將禁止「使用」先前不受管制的大麻，違者可處以最高7年徒刑。另一方面，大麻製成的醫藥品的使用正式合法化。

修改後的法律，將大麻及其有害成分四氫大麻酚（THC）歸類為《麻藥品管制法》規定的「麻藥品」，予以法律管制。《大麻管制法》並未將使用大麻定為刑事犯罪，但隨著大麻成為《麻藥品管制法》的管轄對象，其使用將受到限制。持有或取得毒品的刑罰，也從先前5年或以下的徒刑，增加到最高7年徒刑。

此外，對使用含有大麻衍生成分的醫藥品的禁令也已被取消。如果其有效性和安全性得到證實，則可以用於醫療領域。

大麻種植許可證制度也將在2025年進行修訂，將其分為兩類：用作大麻產品原料的大麻和用作醫藥品原料的大麻。

修改後的法律於去年12月6日制定後，並於13日正式公告。



葡萄牙一家生產醫療用大麻的公司經營的種植工廠（AFP時事）

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