被團協於挪威諾貝爾和平中心舉辦特別展＝「向人類傳達廢核訊息」

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【奧斯陸時事】紀念日本原子彈及氫彈受害者團體聯合會（日本被團協）榮獲諾貝爾和平獎的特別展「向人類傳達的信息」，於11日在奧斯陸的諾貝爾和平中心舉行開幕式。在10日的頒獎典禮上致詞的代表委員田中熙巳，和日本被團協其他成員都出席了活動。他們希望透過展示原子彈造成的危害，向世界傳達廢除核武的願望。

本次特展將持續至明年11月。展出了大量資料中，包括傳達原子彈爆炸所造成的災難的照片板、倖存者的繪畫、以及日本被團協成員作證的照片。已故代表委員會成員岩佐幹三的回憶錄也被公開，當中描述了他目睹房子被夷為平地、親眼看到失去母親的情形。

同時展出的，還有建築師隈研吾創作的1000件木製物品，代表了1000名原子彈倖存者的證詞。所使用的木材都來自廣島。

該中心每年都會舉辦與和平獎相關的特別展覽，吸引約20萬名遊客。所長弗羅格斯塔德強調，和平獎和特別展覽是「有能力激勵各個年齡層的人們，並促使他們採取行動」的意義。



11日，在挪威奧斯陸，日本原子彈及氫彈受害者團體聯合會代表委員田中熙巳（左）和箕牧智之（左三）、田中重光（右）出席了諾貝爾和平獎紀念特展。（NTB時事）



諾貝爾和平中心舉辦日本原子彈及氫彈受害者團體聯合會（日本被團協）特別展＝9日、奧斯陸



諾貝爾和平中心舉辦日本原子彈及氫彈受害者團體聯合會（日本被團協）特別展＝9日、奧斯陸

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