京都清水寺公布今年漢字為「金」＝反映奧運和私用資金醜聞

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代表今年世界百態的「今年的漢字」，由「金」這字再度獲選。12日當天，京都市東山區清水寺的住持森清範揮毫書寫。該字反映巴黎奧運、帕運金牌熱潮、以及佐渡島金山登錄為世界遺產、日本政界中的私用資金問題等。

這是「金」第五度獲選，森清範對此評論說：「這確實反映了多數民眾感受」。

該活動是由日本漢字能力檢定協會（位於京都市）主辦，今年是第30週年。來自日本全國各地的投票數為22萬1971人，其中「金」得票數為1萬2148票。其他原因也包含，日本20年來首次發行新鈔、物價上漲、黑暗打工者搶錢及搶劫等，與「金錢」有關的話題較多。

排名第二的是「災」，共獲得9772票，因為今年的開年就伴隨著多起災難，包括元旦發生的能登半島地震和第二天的飛機衝撞事故。排名第三的是「翔」，以美國職棒大聯盟歷史上第一位取得「50-50」壯舉的球員大谷翔平為名，共獲得7487票。

這幅揮毫在和紙（長150公分、寬130公分）上的書法作品，將在清水寺對外開放至21日，並從22日起在漢字博物館（同市）展出。



清水寺住持森清範寫下被選為2024年的年度漢字的「金」字＝12日下午、京都市東山區

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