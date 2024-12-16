北九州麥當勞餐廳女中學生被刺死＝同行男學生也受傷、嫌犯逃離現場

Newsfrom Japan

12月14日晚間8點30分左右，在北九州市小倉南區德力的「麥當勞德力322號店」，發生兩名中學生，一男一女遭到一名男子持刀具刺傷。兩人隨後被送往醫院，但大約一個半小時​​後，女學生被確認死亡。男學生則受傷，目前意識清醒，無生命危險。

行兇男子逃離現場，福岡縣警方以謀殺案為由，在小倉南警察署設立調查本部。正在追查該男子的下落。

根據調查本部透露，受害者為來自同區四井町的初三學生中島咲彩（15歲）。中島腹部被刺一刀，男學生（15歲）腰部則被刺一刀。

兩名學生都是該市同所中學的學生，當時他們正在商店收銀台排隊等候訂購商品，突然行兇男子默默地用刀刺傷他們。

根據報導，該名男學生喊著：「我被一個完全不認識的人刺傷了」。

該男子年齡約40歲左右，身高約170cm。穿著灰色夾克、黑色褲子和黃色鞋子。據了解他手持刀具逃走當中。

事件發生在國道322號線，北九州單軌電車德力公團前站西南約300公尺處。



中學生遭到刺死的麥當勞餐廳前＝15日上午、北九州市小倉南區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]